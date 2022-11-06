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В ООН бьют тревогу из-за массовых увольнений сотрудников Twitter
06.11.2022 08:23 Алина Груднева

В ООН бьют тревогу из-за массовых увольнений сотрудников Twitter

В ООН обеспокоены массовым увольнением сотрудников Twitter, инициированным Илоном Маска.

 
По данным Reuters, с соответствующим обращением выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
 
Он направил Маску письмо, в котором призвал миллиардера обеспечить соблюдение прав человека.
 
"Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы", - сказал он.
 
Тюрк призвал Маска сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter.

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