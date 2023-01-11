



В офисе компании Psagot провели обыски

Израильская инвестиционная компания Psagot уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о том, что вчера следователи Управления по ценным бумагам Израиля провели обыск в офисе компании.



Об этом сообщает Globes.



Как известно, обыск проходил в рамках проверки сотрудников компании в связи с подозрениями в использовании инсайдерской информации. В Psagot добавили, что на данном этапе у самой компании не было подозрений в незаконной деятельности.



По информации Globes, нынешнее расследование может быть связано с сообщениями в прессе о переговорах о продаже части бизнеса инвестиционного дома. В то время в компании Psagot заявили, что компания "ведет переговоры с третьей стороной в связи с возможным соглашением, касающимся бизнеса инвестиционного дома".