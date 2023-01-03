



В обход санкций: новый трансконтинентальный торговый маршрут РФ и Ирана

Россия и Иран в обход западных санкций построили новый трансконтинентальный торговый маршрут.



По данным IRNA, он длится от восточной окраины Европы до Индии.



Уточняется, что расстояние маршрута до границы 3000 км.



"Речь идет об установлении устойчивых к санкциям цепочек сравнения на всем пути", - отметила эксперт по санкциям и внешней политике РФ в лондонском Международном институте статистических исследований Мария Шагина.



Уточняется, что с северной стороны маршрут начинается в районе, который граничит с Крымом, портом Мариуполь и устьем реки Дон. Далее речные, морские и железнодорожные сети простираются до иранских узлов на Каспийском море. Завершается маршрут в Индийском океане.







По словам Шагиной, обе страны инвестируют до 25 млрд долларов в этот торговый коридор.



"Эти две страны играют в кошек-мышки. Они изучают все лазейки для перевозки запрещенных продуктов и оружия", - пояснила эксперт.