



В ОАЭ открыли крупнейший завод по производству энергии из отходов

Крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию стоимостью более миллиарда открылся в Дубае.



Как передает Report, об этом сообщил наследный принц, председатель Исполнительного совета эмирата Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.



"Я присутствовал на открытии в Варсане крупнейшего и самого эффективного в мире завода по переработке отходов в энергию стоимостью 4 млрд дирхамов ОАЭ (около $1,08 млрд)", – написал он в Twitter.



По словам наследного принца Дубая, завод способен вырабатывать 220 МВт·ч электроэнергии, которой хватит для обслуживания 135 тысяч единиц жилья. "Предприятие может перерабатывать 2 млн тонн отходов в год без негативного воздействия на окружающую среду", – отметил принц.