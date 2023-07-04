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В ОАЭ открыли крупнейший завод по производству энергии из отходов
04.07.2023 21:45 Евгения Маркова

В ОАЭ открыли крупнейший завод по производству энергии из отходов

Крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию стоимостью более миллиарда открылся в Дубае.

Как передает Report, об этом сообщил наследный принц, председатель Исполнительного совета эмирата Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Я присутствовал на открытии в Варсане крупнейшего и самого эффективного в мире завода по переработке отходов в энергию стоимостью 4 млрд дирхамов ОАЭ (около $1,08 млрд)", – написал он в Twitter.

По словам наследного принца Дубая, завод способен вырабатывать 220 МВт·ч электроэнергии, которой хватит для обслуживания 135 тысяч единиц жилья. "Предприятие может перерабатывать 2 млн тонн отходов в год без негативного воздействия на окружающую среду", – отметил принц.

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