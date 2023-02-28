



В новом бюджете отменили повышение льгот по налогу на пенсии

Правительство утвердило статью в государственном бюджете, которая ударит по пенсионным накоплениям. Чтобы компенсировать рост бюджетных расходов, правительство отменило повышение потолка необлагаемого налогом дохода пенсионеров. Результатом будут сотни шекелей ежемесячно изымаемых из пенсионных выплат.



В 2008 году в рамках соглашений о переходе от единовременных пенсий к ежемесячным выплатам Министерство финансов, Гистадрут и работодатели договорились об ограниченном освобождении от налогов пенсионных накоплений. Было решено, что наемные работники будут получать налоговые льготы на долю их ежемесячных платежей. Освобождение было продиктовано желанием государства поощрять долгосрочное сбережение и удержание денег в пенсионных схемах до выхода на пенсию. В Постановление о подоходном налоге были внесена поправка №190, устанавливающая правила получения освобождения от уплаты налога на “правомерную надбавку”.



Сначала потолок для освобождения был установлен на уровне 35%, но позже он был повышен и теперь составляет 52%. Также было согласовано, что потолок будет продолжать подниматься до тех пор, пока он не достигнет 67%, начиная с 2025 года.



В статье “Остановка роста налоговой льготы по получению пенсионной надбавки в 2025 году” в бюджет внесена норма, не допускающая дальнейшего повышения предела льготы. Максимальная пенсия, дающая право на освобождение от налогов, составляет 9 120 шекелей в месяц, а максимальная освобожденная сумма в настоящее время составляет 52% от этого лимита, или 4 742 шекеля. Сумма освобождения должна была вырасти до 6 110 шекелей с 2025 года.



Государство утверждает, что “это освобождение является регрессивным и на практике обслуживает только тех, у кого высокие пенсионные надбавки”. Однако, по мнению налоговых экспертов, замораживание потолка означает введение налога на государственные пенсии в размере от 1000 до 1500 шекелей.

По оценкам Министерства финансов, эта мера позволит сэкономить 700 миллионов шекелей в год, начиная с 2025 года. Несмотря на то, что говорит Минфин, эффект будет не только для тех, у кого высокие пенсии, но и для всех, но в разной степени.



Как говорит Шай Порат CPA, директор по регулированию и учету заработной платы Har-Gal: “Это 700 миллионов шекелей, которые будут платить те, кто выходит на пенсию. В результате с каждой пенсионной выплаты мы будем платить на 15% больше налога. Для лица, имеющего право на полное освобождение, при ежемесячной пенсии в размере 9000 шекелей это будет составлять более 1000 шекелей дополнительного налога в месяц”.



В других обстоятельствах Гистадрут мог бы более жестко отреагировать на удар по пенсиям рабочих, но сейчас, когда ведутся переговоры о соглашении оплаты труда бюджетников, рабочая организация не спешит “опрокидывать тележку с яблоками”.