



В Норвегии открыли крупнейшую в мире плавучую электростанцию

Норвежская энергетическая компания Equinor вместе с партнерами открыла крупнейшую в мире плавучую морскую ветроэлектростанцию. Она будет питать нефтегазовые платформы и сокращать выбросы парниковых газов, пишет агентство Reuters.



Ветровая электростанция под названием Hywind Tampen начала производить электроэнергию в ноябре 2022 года, а недавно вышла на полную мощность.



Ветроэлектростанция мощностью в 88 мегаватт покроет примерно 35% годовой потребности в электроэнергии для пяти платформ на нефтегазовых месторождениях Snorre и Gullfaks в Северном море.



Ожидается, что Hywind Tampen сократит выбросы CO2 на 200 тысяч тонн ежегодно – 0,4% от общих прошлогодних выбросов углекислого газа в Норвегии.



Hywind Tampen состоит из 11 ветряных турбин, закрепленных на плавучей основе, которая прикреплена к морскому дну. На ее строительство потратили около полумиллиарда долларов.



