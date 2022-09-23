



В Нидерландах запустили новый терминал для импорта сжиженного газа

Как свидетельствуют статистические данные платформы Gas Infrastructure Europe, с 16 сентября в ней отображается информация о поступлении газа из плавучей приемной установки регазификации EemsEnergy LNG.



В настоящее время терминал забронирован тремя компаниями – чешской СEZ, Shell Western LNG BV и французской Engie.



В статистике за первые шесть дней есть примеры использования его мощностей в интервале от 73 до 99,99%.



Как сообщалось, в июле EemsEnergyTerminal – дочерняя компания компании Gasunie – подписала совместный контракт с Shell Western LNG и чешской СEZ на поставку 7 млрд кубометров газа на плавучий терминал в порту Эмсхавен в Нидерландах.



До этого года в Нидерландах был только LNG-терминал в порту Роттердама. Расширение и оптимизация Эмсхавена в Роттердаме удвоит импортные мощности для LNG в стране.



LNG-терминал в порту Эмсхейвен будет состоять из двух плавучих FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации), Exmar S188 и Golar Igloo. Итого они имеют пропускную способность примерно 8 млрд кубометров в год.



В течение следующих пяти лет в порту Эмсхейвен установки FSRU будут преобразовывать LNG обратно в его газообразную форму. Терминал также может хранить LNG.