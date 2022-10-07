Новости » Экономика
В Нидерландах с января начнется ограничение цен на электроэнергию
07.10.2022 22:14 Юлия Фрилис

В Нидерландах с января начнется ограничение цен на электроэнергию

По плану нидерландского правительства с тех пор цена на электроэнергию будет ограничена до 0,40 евро за киловатт-час, а на газ – до 1,45 евро за кубический метр.

В то же время домохозяйствам придется платить по рыночным ставкам – если они используют ежемесячно более 1200 кубометров газа или более 2900 кВт-ч электроэнергии.

Чтобы помочь семьям, пострадавшим от энергокризиса в этом году, все домохозяйства получат по 190 евро скидки на счета за электроэнергию в ноябре и декабре.

Также правительство объявило о создании схемы компенсации более высоких затрат на энергию для малых и средних предприятий, которая будет основываться на их потреблении энергии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы