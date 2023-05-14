



В Москве сносят торговый центр, чтобы построить жилье

В Южном административном округе планируется снести торговый центр, на его месте возведут жилой комплекс. Об этом сообщили в девелоперской ГК “Основа”.



ТЦ “Южный” находится на Кировоградской улице рядом со станцией метро “Южная”. Объект был неликвидным, поэтому в прошлом году был продан девелоперам.



“На его месте планируется построить более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 50 тысяч отведут под жилье, в остальное — досугово-развлекательный комплекс, торговые площади и помещения под соцобъекты”,-- уточнили в компании.

