



В мире растут цены на растворимый кофе

Цены на растворимый кофе растут из-за роста спроса на зерна робусты, используемого в производстве этого вида кофе. Цены на растворимый кофе поднялись до максимума за 12 лет, пишет Bloomberg.



Это происходит из-за того, что из-за ухудшения мировой экономической ситуации и повышения стоимости жизни некоторые потребители отказываются от более дорогой арабики в пользу более дешевой робусты.



Оптовые цены на зерна кофе робуста поднялись до максимума за последние 12 лет из-за нехватки зерен на рынке, потому что спрос фермеры пока не успевают удовлетворять.



Крупнейшие производители кофе – Вьетнам, Бразилия и Индонезия – столкнулись с проблемами в связи с низким урожаем, вызванным засухой и ливнями. Экспорт кофе, однако, увеличивается, что вызывает сдвиг спроса с дорогого кофе на более дешевый.



Также агентство сообщило, что в Германии – крупнейшем в Европе рынке кофе – растворимые сорта сейчас стоят на 20% больше, чем год назад, несмотря на снижение инфляции на зерновый кофе. В США темп роста цен на растворимый кофе снижается медленнее, чем на обжаренные зерна, добавило агентство.



Ожидается, что дефицит робусты не уменьшится в ближайшее время.