



В мире растет стоимость аренды жилья премиум-класса: где дороже всего

Исследование показало, что в третьем квартале 2022 года арендные ставки на премиальное жилье поднялись по всему миру в среднем на 10,2%.



Prime Global Rental Index отслеживал смены арендных ставок на премиальное жилье в 10 городах мира. Динамика фиксировалась без учета инфляции и в местной валюте. Интересно, что через год в 8 проанализированных городах наблюдается рост на съемную жилую недвижимость.



Где дороже всего

Нью-Йорк – годовой рост на 31,3%. Нью-Йорк возглавляет рейтинг третьего квартала подряд. Ограниченное предложение и высокий спрос на жилье премиум-класса продолжает удерживать высокую цену арендной платы. Так, по данным StreetEasy, количество недвижимости, сдаваемой в аренду на Манхеттене, в третьем квартале 2022 года уменьшилось на 5% и на 65% по сравнению с 2020 годом.

Сингапур занимает второе место по мере роста стоимости аренды на 23% за последние 12 месяцев. Открытие границ вместе с введением виз, которые должны простимулировать переезд в столицу талантливых людей со всего мира, повлекло за собой резкий рост спроса. К тому же, на стоимость аренды влияют новые правила продажи жилья. С сентября 2022 года это возможно через Совет по жилищно-коммунальному хозяйству, а ожидать процедуры нужно не менее 15 месяцев. Следовательно, все больше владельцев жилья предпочитают арендовать.

Лондон с ростом на 19% в год тоже демонстрирует высокий спрос на премиальное жилье. Данные Knight Frank свидетельствуют, что количество новых потенциальных арендаторов в октябре было на 60% выше пятилетнего среднего показателя, тогда как количество новых объявлений снизилось примерно на треть.

Торонто + 14,5%;

Сидней + 8,9%;

Женева + 3,4%;

Монако + 2,7%;

Токио + 2,1%.

Также подорожание зафиксировано в:В то же время по сравнению с прошлым годом снижение арендных ставок зафиксировали в Гонконге – снижение на 5% и Окленде – на 2,2%.