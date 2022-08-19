



В крупнейшем угольном бассейне России останавливают добычу из-за санкций

Из-за эмбарго ЕС, закрывшего для российских угольщиков ключевой рынок сбыта, компании вынуждены сворачивать добычу в Кузнецком угольном бассейне — одном из крупнейших месторождений мира с суммарными запасами почти 90 млрд тонн.



Четыре угольных разреза, где уголь добывается открытым способом, временно приостановили его выемку, сообщили в правительстве Кемеровской области.



Компании снижают планы по добыче, поскольку переориентировать потоки в Азию оказалось сложно. Пропускная способность восточного направления российской железной дороги "существенно ограничена", сообщил представитель областного правительства.



На Кемеровскую область приходится 60% российской добычи каменных углей, около 80% — коксующихся и 100% — некоторых особо ценных марок угля.

После августа в области будет "самая жесткая ситуация", говорит специалист по региональной экономике, профессор МГУ Наталья Зубаревич: из-за потери рынка компании будут вынуждены держать сотрудников на неполной занятости (уволить их сложно) или отправлять в отпуска без сохранения содержания.



Всего на угольных предприятиях Кузбасса трудятся 91 тысяча человек, при этом 20% трудоспособного населения региона проживают в моногородах, подсчитали эксперты Центра стратегических разработок. Крупнейшие из них — угольные, построенные вокруг предприятий главных компаний отрасли.



При этом в региональном министерстве угольной промышленности заявили, что не получали уведомлений от угледобывающих предприятий о сокращении работников в связи с возможным снижением добычи угля.



Но это лишь вопрос времени. Работников держат "в простое", и это может продолжаться до конца года, когда станут понятны реальные масштабы угроз рынку труда, предупреждает Зубаревич.



Россия поставляла в ЕС 50 млн тонн угля ежегодно. Часть этих объемов угольщики перенаправляют в Китай со скидкой 45-50%, но весь уголь вывезти в Азию невозможно.