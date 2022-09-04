



В китайском «капкане» оказались последние не замороженные резервы России

Россия вложила более $100 млрд из золотовалютного резерва страны в покупку китайских юаней. Но теперь их продажа требует отдельного соглашения с Китаем. "Китайский капкан" и дальнейшую судьбу резервов обсуждали на совещании членов правительства РФ.



Власти обсуждали возможность купить юаней и других «мягких» валют на $70 млрд. Но после введения санкций и запрета на операции с долларами и евро найти активы для ЗВР непросто.



В китайский «капкан» попали последние не замороженные резервы России. Под первую волну санкций попало около половины из $640 млрд, которые были в распоряжении ЦБ перед началом войны. Это доллары США, евро, японские иены, британские фунты, а также австралийские и канадские доллары.