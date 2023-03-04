



В Китае сокращается производство из-за снижения внешних заказов

28 февраля приостановила свою деятельность крупная компания Shengde Electric Circuit Ban из-за влияния эпидемии и ухудшения экономической ситуации в стране, в результате чего объем заказов компании неуклонно снижался, пока не достиг критической отметки. Shengde Electric Circuit Ban с 1994 году инвестировала сотни миллионов юаней в производство по выпуску высокоточных печатных плат. Среди ее клиентов были такие известные бренды как Sony, Panasonic, Sanyo, Epson, LG и Samsung.



Jierong Technology из провинции Гуандун, 20 февраля, отправила часть сотрудников длительный отпуск до 20 мая с возможным его продлением. Компания является национальным лидером в области производства прецизионных конструкционных деталей. Бизнес компании охватывает весь мир.



По данным Национального бюро статистики КНР, в 2022 году добавленная стоимость обрабатывающей промышленности Китая составила около 4,88 трлн долларов США, что составило около 30% от общемирового объема. Однако, в начале 2023 г. внешнеторговые заказы Китая резко упали, что и привело к серьезным проблемам в обрабатывающей промышленности.



Согласно статистике американского финансового канала CNBC, из-за обвала спроса производственные заказы США в Китае в 2022 году упали на 40%. Штаты являются одними из самых крупных импортеров китайской продукции. Исследовательская компания Project44 считает, что это отражает сокращение зависимости от Китая со стороны Европы и США.



Многие важные китайские порты, такие как терминалы в Шанхае, Гуандуне, Тяньцзине и Нинбо накопили большое количество пустых контейнеров.

В начале февраля директор департамента внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцань признал, что в прошлом году проблемы в сфере внешней торговли Китая были в основном связаны с нарушением цепочки поставок в связи с проведенными в КНР карантинными мерами, а в этом году они связаны с ослаблением внешней торговли и сокращением заказов.



Вывод своих производств из Китая иностранными компаниями, закрытие частных компаний, долгосрочные проблемы во внешней торговле и низкий внутренний спрос привели к тому, что огромная армия рабочих-мигрантов из сельской местности начала покидать города, особенно в прибрежных регионах, и возвращаться в свои родные края.