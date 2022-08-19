



В Китае снова запустили 1750-мегаваттный реактор

В Китае после ремонтных работ запустили первый энергоблок на АЭС Тайшань. 1750-мегаваттный реактор был запущен в коммерческую эксплуатацию в декабре 2018 года. Однако в июне 2021 года обнаружили повреждение топливных стержней и работу энергоблока остановили.



Национальное управление по ядерной безопасности Китая (NNSA) подсчитало, что из более 60 тыс. топливных стержней в активной зоне Тайшань-1 около пяти имеют повреждения оболочки.



Ремонтные работы продолжались более года, и в конце июля 2022 г. NNSA дало разрешение на перезапуск реактора, а 15 августа энергоблок Тайшань-1 подключили к сети для производства электроэнергии.