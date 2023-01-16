



В Китае анонсировали создание ветряной турбины высотой с 70-этажный дом

MySE 18.X-28X, охватывающий площадь 12,3 стандартных полей NFL за один оборот, с гигантскими 140-метровыми лопастями, станет самой большой ветряной турбиной из когда-либо построенных.



Компания MingYang анонсировала строительство ветряной турбины номинальной мощностью “за пределами порога 18 МВт”. Гигантский ветряк будет иметь ошеломляющую рабочую площадь 66 052 м².



MingYang уверен, что справится с “самыми экстремальными океанскими условиями”, включая тайфуны 17 уровня со скоростью ветра более 56,1 м/с. При средней скорости ветра 8,5 м/с, MingYang прогнозирует, что он будет производить 80 ГВтч энергии в год, что “достаточно для снабжения 96 000 жителей”.



Одна из самых больших статей расходов при морской установке турбин – монтажные работы на морском дне. Таким образом, и MingYang проектирует гигантскую мегатурбину, в первую очередь, для сокращения затрат на стоимость производимой ими энергии.



“По сравнению с установкой моделей мощностью 13 МВт, более высокая мощность MySE18.X-28X позволит сэкономить 18 единиц, необходимых для ветряной электростанции мощностью 1 ГВт, сократив затраты на строительство на 120 000–150 000 долларов США”, – говорится в заявлении MingYang на LinkedIn.