



В Кирьят-Шмона создадут центр пищевой промышленности

В Кирьят-Шмона построят производственный центр пищевой промышленности.



В него инвестировано 90 миллионов шекелей.



Проект, одобренный Комитетом по управлению инвестициями министерства экономики включает строительство здания, инфраструктуры и покупку оборудования для промышленного производства в сфере пищевых технологий.



Основанием для создания центра послужило исследование, проведенное по поручению Отдела стратегии и планирования политики, в ходе которого было установлено, что в Израиле насчитывается более 200 стартапов в сфере пищевых технологий, из которых лишь немногие перешли к стадии товарного производства и создания фабрик.