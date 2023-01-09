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В Кирьят-Шмона создадут центр пищевой промышленности
09.01.2023 21:45 Алина Груднева

В Кирьят-Шмона создадут центр пищевой промышленности

В Кирьят-Шмона построят производственный центр пищевой промышленности.

В него инвестировано 90 миллионов шекелей. 

Проект, одобренный Комитетом по управлению инвестициями министерства экономики включает строительство здания, инфраструктуры и покупку оборудования для промышленного производства в сфере пищевых технологий. 

Основанием для создания центра послужило исследование, проведенное по поручению Отдела стратегии и планирования политики, в ходе которого было установлено, что в Израиле насчитывается более 200 стартапов в сфере пищевых технологий, из которых лишь немногие перешли к стадии товарного производства и создания фабрик.

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