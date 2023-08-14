



В Кфар-Касем создан инновационный центр

Центр под названием Ibtikar BaseCamp призван помочь арабским предпринимателям, медицинскому персоналу и молодежи в разработке и основании стартапов, а также обучении технологическим профессиям. Проект финансируется Управлением по инновациям и Innovation BaseCamp в размере 15 миллионов шекелей в течение пяти лет. Дополнительными партнерами в проекте являются организация Tsofen, Sheba Impact, Medtronic, Talenteam и MindCET.



Центр имеет площадь 350 кв. м и включает в себя офисы, общие рабочие пространства, большой конференц-зал и отдельные рабочие кабинеты. Проект возглавляет Мохамад Або Нада, бывший генеральный директор инновационного центра Trinovation. В настоящее время рассматриваются 28 стартапов-кандидатов на 7-10 места в первой группе.



По данным Управления по инновациям Израиля, в настоящее время только 2,4% технических работников в Израиле являются выходцами из арабского населения страны, и еще меньше участвуют в программах поощрения и ускорения Управления. Миссия Ibtikar BaseCamp в новом центре состоит в том, чтобы привлечь как можно больше арабских предпринимателей к программам поддержки и грантов Управления.