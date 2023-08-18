



В какую сумму обошелся проект "красной линии" скоростного трамвая

Стоимость строительства "красной линии" скоростного трамвая, которая официально открылась 17 августа, превысила все оценки.



На сегодняшний день, этот инфраструктурный проект считается самым дорогим в стране.



Изначально на "красную линию" трамвая планировалось выделить 10,7 млрд шекелей. Однако согласно окончательной оценке, проект, на который ушло более восьми лет работы, обошелся примерно в 18,8 млрд шекелей.



Это объясняется рядом факторов. Значительная сумма ушла на затраты, связанные с материалами. К увеличению суммы привела стоимость рабочей силы. Согласно данным, предоставленным инфраструктурной компанией NTA, подрядчики требовали высокую компенсацию из-за стоимости жизни и характера работы. Они также требовали выплаты процентов из-за затянувшегося процесса строительства и интеграции "красной линии".



"Одна из причин, по которой проект был отложен и понес дополнительные расходы, заключалась в том, что он касается пяти отдельных муниципалитетов. Каждый муниципалитет преследует свои собственные интересы. Одни хотели построить мосты, другие, чтобы по пути были разбиты сады… плюс, разные муниципалитеты отказывали в разрешениях, что привело к потере денег", — пояснил представитель NTA.