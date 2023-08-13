



В каком городе Израиля больше всего снизились цены на жилье

В конце 2022 года был зафиксирован годовой рекорд роста цен на квартиры - более 20%, что стало самым высоким годовым приростом цен за последнее десятилетие. Но затем процентные ставки стали резко расти, отрасль вошла в стагнацию, и началось падение цен. Сайт Yad2 проверил последний квартал 2022 года в сравнении со вторым кварталом 2023 года - промежуток времени в полгода - и получил удивительные данные.



На первом месте в списке городов, лидирующих по падению цен, находится Холон, где наблюдалось снижение на 5,8% запрашиваемой цены на 4-комнатные квартиры в этом городе. Также в Гиватайме, Рош Ха-Аин, Ор-Акива, Хадере, Нативот и Тель-Авиве продавцы были вынуждены снизить цену, которую они требовали за 4-комнатные квартиры, чтобы попытаться их продать. В Тель-Авиве цены на 4-комнатные квартиры снизились на 3,3%.



Среди городов, на которые, похоже, почти не повлияла ситуация с процентными ставками и политические потрясения, оказались: Нетания и Иерусалим, где было зафиксировано лишь незначительное снижение цен. В противоположном направлении движутся города Нагария, Петах-Тиква и Кирьят-Ям, где цены еще не сильно выросли, но уже начинают подниматься.



В последние годы Кириот оказались в центре внимания покупателей , и после нескольких лет, в течение которых эксперты по недвижимости утверждали, что они будут "следующим сюрпризом", эти утверждения, наконец, подтверждаются на деле. В Кирьят-Ата зафиксирован резкий рост цен на квартиры, причем всего за полгода цены на них выросли не менее чем на 14,7%. В Кирьят-Бялик также наблюдается хороший подъем цен, и рост цен составил 10,8%. Также выросли цены и в некоторых других городах, в Лоде - на 8,4%, а Кирьят Моцкин - на 5,7%.

