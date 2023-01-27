В каких странах можно открыть счет за границей?
В статье рассказывается о странах, в которых можно открыть оффшорный счет. Уточняется, какие требования выставляют юрисдикции к потенциальным владельцам счетов.
Юрисдикции для открытия оффшорного счета
Оффшорный счет – это счет, расположенный в стране, где владелец не является резидентом. Оффшорные счета помогают управлять активами, хранить и инвестировать финансы в разных валютах. К тому же иностранные счета позволяют владельцам получать бенефиты от местного законодательства, например, налоговые льготы.
При выборе юрисдикции для открытия иностранного счет необходимо учитывать:
- Репутацию иностранного банка.
- Систему безопасности, поддержку клиентов. Многие банки Португалии предоставляют доступ к данным клиента только после вынесения соответствующего судебного решения.
- Дистанционную процедуру открытия счета / возможность открытия по доверенности (обращаем внимание, что многие банки отходят от практики дистанционного открытия, требуя личного присутствия).
- Величину начального депозита, комиссии за международные переводы, обслуживание, снятие наличных, лимиты денежных переводов.
Юрисдикции для открытия оффшорного счета
После введения санкционного режима россияне вправе открывать счета в отдельных иностранных банках:
- Ближнее зарубежье. Граждане России вправе открыть счета в банках Беларуси, Грузии, Казахстана, Турции. В качестве основных документов потребуются загранпаспорт, подтверждение местной временной регистрации (опционально), местный ИНН / персональный идентификационный номер, местная сим-карта. Требования банков различаются, поэтому рекомендуем связаться с нашими специалистами. Они дадут подробную консультацию и помогут подготовить необходимые документы.
- Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Азербайджан. В перечисленных странах немного сложнее открыть оффшорный счет, поскольку пакет документов / комплаенс шире и требуется личное присутствие.
- Европейские банки. Более простой способ регистрации оффшора предлагают швейцарские банки, требуя предоставить подтверждение личности, документы о резиденстве и заполненную онлайн-форму. В Сербии возможно открытие счета политически значимыми гражданами Российской Федерации, способными предоставить информацию о происхождении средств, трудовой договор, заявление о проживании.