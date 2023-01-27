



В каких странах можно открыть счет за границей?

В статье рассказывается о странах, в которых можно открыть оффшорный счет. Уточняется, какие требования выставляют юрисдикции к потенциальным владельцам счетов.



Юрисдикции для открытия оффшорного счета



Оффшорный счет – это счет, расположенный в стране, где владелец не является резидентом. Оффшорные счета помогают управлять активами, хранить и инвестировать финансы в разных валютах. К тому же иностранные счета позволяют владельцам получать бенефиты от местного законодательства, например, налоговые льготы.



При выборе юрисдикции для открытия иностранного счет необходимо учитывать:

Репутацию иностранного банка. Систему безопасности, поддержку клиентов. Многие банки Португалии предоставляют доступ к данным клиента только после вынесения соответствующего судебного решения. Дистанционную процедуру открытия счета / возможность открытия по доверенности (обращаем внимание, что многие банки отходят от практики дистанционного открытия, требуя личного присутствия). Величину начального депозита, комиссии за международные переводы, обслуживание, снятие наличных, лимиты денежных переводов.

Ближнее зарубежье. Граждане России вправе открыть счета в банках Беларуси, Грузии, Казахстана, Турции. В качестве основных документов потребуются загранпаспорт, подтверждение местной временной регистрации (опционально), местный ИНН / персональный идентификационный номер, местная сим-карта. Требования банков различаются, поэтому рекомендуем связаться с нашими специалистами. Они дадут подробную консультацию и помогут подготовить необходимые документы. Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Азербайджан. В перечисленных странах немного сложнее открыть оффшорный счет, поскольку пакет документов / комплаенс шире и требуется личное присутствие. Европейские банки. Более простой способ регистрации оффшора предлагают швейцарские банки, требуя предоставить подтверждение личности, документы о резиденстве и заполненную онлайн-форму. В Сербии возможно открытие счета политически значимыми гражданами Российской Федерации, способными предоставить информацию о происхождении средств, трудовой договор, заявление о проживании.