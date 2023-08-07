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В каких странах Евросоюза самая высокая минималка
07.08.2023 17:29 Раиса Вовк

В каких странах Евросоюза самая высокая минималка

Минимальная зарплата в странах ЕС – от 399 до 2508 евро. В пятерку стран с самой высокой оплатой труда попали те, которые предоставили защиту большому числу украинцев – Германия, Испания и Ирландия, сообщает in-poland.com.

По данным Евростата, самая высокая минимальная зарплата (наименьшая сумма до вычета налогов, которую может платить работодатель сотрудникам), в таких странах:

  • Люксембург – 2508 евро;
  • Германия – 1997 евро;
  • Нидерланды – 1995 евро;
  • Бельгия – 1955 евро;
  • Ирландия – 1910 евро;
  • Франция – 1747 евро;
  • Испания – 1260 евро.
Словения оказалось единственной из новых стран ЕС, где минималка превысила 1000 евро – 1203 евро. Пи этом самые низкие минимальные зарплаты в таких странах Европы:
  • Болгария – 399 евро;
  • Албания – 375 евро;
  • Северная Македония – 359 евро.
В Польше минималка составляет 811 евро, в Чехии – 729 евро, в Румынии – 604 евро. Самая высокая покупательская способность при таких зарплатах – в Германии, а Польша находится на 9-м месте среди европейских стран. 

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