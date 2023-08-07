В каких странах Евросоюза самая высокая минималка
Минимальная зарплата в странах ЕС – от 399 до 2508 евро. В пятерку стран с самой высокой оплатой труда попали те, которые предоставили защиту большому числу украинцев – Германия, Испания и Ирландия, сообщает in-poland.com.
По данным Евростата, самая высокая минимальная зарплата (наименьшая сумма до вычета налогов, которую может платить работодатель сотрудникам), в таких странах:
- Люксембург – 2508 евро;
- Германия – 1997 евро;
- Нидерланды – 1995 евро;
- Бельгия – 1955 евро;
- Ирландия – 1910 евро;
- Франция – 1747 евро;
- Испания – 1260 евро.
- Болгария – 399 евро;
- Албания – 375 евро;
- Северная Македония – 359 евро.