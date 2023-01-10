



В Йорке выбросили на ветер миллионы на электромусоровозы, которые негде зарядить

Городской совет Йорка потратил 8 миллионов фунтов стерлингов на 25 электрических мусоровозов для замены дизельных грузовиков.



По данным Metro, купленные автомобили простаивают, поскольку их негде зарядить.



Горсовет обвинили в фарсе, отметив, что деньги налогоплательщиков были потрачены впустую. В учреждении все обвинения отрицают.



Тем не менее, совет признал, что строительство пунктов зарядки для электрогрузовиков отстает от графика. Городские власти также отметили, что было разумно купить автомобили "заранее" из-за роста цен на фоне инфляции.

