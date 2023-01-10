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В Йорке выбросили на ветер миллионы на электромусоровозы, которые негде зарядить
10.01.2023 15:28 Алина Груднева

В Йорке выбросили на ветер миллионы на электромусоровозы, которые негде зарядить

Городской совет Йорка потратил 8 миллионов фунтов стерлингов на 25 электрических мусоровозов для замены дизельных грузовиков.

По данным Metro, купленные автомобили простаивают, поскольку их негде зарядить.

Горсовет обвинили в фарсе, отметив, что деньги налогоплательщиков были потрачены впустую. В учреждении все обвинения отрицают.

Тем не менее, совет признал, что строительство пунктов зарядки для электрогрузовиков отстает от графика. Городские власти также отметили, что было разумно купить автомобили "заранее" из-за роста цен на фоне инфляции.
 

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