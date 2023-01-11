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В Израиле зафиксирован беспрецедентный профицит бюджета
11.01.2023 17:23 Алина Груднева

В Израиле зафиксирован беспрецедентный профицит бюджета

В Израиле сообщили о профиците бюджета в размере 9,8 млрд шекелей в 2022 году.

По словам главного бухгалтера министерства финансов, это - 0,6% ВВП. 

По данным Globes, впервые с 1987 года Израиль зарегистрировал больше доходов, чем расходов. В декабре прошлого года был отмечен самый большой дефицит бюджета за год в размере 18,7 млрд шекелей. В январе 2022 года был зафиксирован самый высокий профицит в размере 18,6 млрд шекелей.

"2022 год характеризовался высоким и исключительным ростом государственных доходов. Выручка составила 468 млрд шекелей, что на 13,6% больше, чем в 2021 году", - сообщает минфин.

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