



В Израиле зафиксирован беспрецедентный профицит бюджета

В Израиле сообщили о профиците бюджета в размере 9,8 млрд шекелей в 2022 году.



По словам главного бухгалтера министерства финансов, это - 0,6% ВВП.



По данным Globes, впервые с 1987 года Израиль зарегистрировал больше доходов, чем расходов. В декабре прошлого года был отмечен самый большой дефицит бюджета за год в размере 18,7 млрд шекелей. В январе 2022 года был зафиксирован самый высокий профицит в размере 18,6 млрд шекелей.



"2022 год характеризовался высоким и исключительным ростом государственных доходов. Выручка составила 468 млрд шекелей, что на 13,6% больше, чем в 2021 году", - сообщает минфин.