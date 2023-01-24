



В Израиле яйца подорожали на 15,9%

Израильские СМИ сообщают о том, что куриные яйца подорожают с 1 февраля на 15,9%.



Это дополнительное повышение цен на куриные яйца, после того как полгода назад цены были повышены на 6,5% в рамках соглашения с птицеводческой промышленностью. Предыдущее обновление цен было около двух с половиной лет назад, в январе 2019 года.



Обновленные цены на яйца под надзором с февраля:



Новая цена дюжины яиц XL с НДС: 15,19 шек., L - 13.97 шекелей, М -12,89.



Обновление контролируемых цен на яйца было сделано по рекомендации совместного комитета по ценам министерствам сельского хозяйства и финансов, а также в рамках соглашения с заводчиками кур-несушек, подписанного в июне прошлого года, основной частью которого является реформирование отрасли по разведению кур-несушек.