В Израиле выросли продажи солнечных панелей
В Израиле выросли продажи солнечных панелей и спрос на их установку в частных домах.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
По данным компании Enerpoint, в первой половине 2022 года количество установок солнечных систем с использованием фотоэлектрических технологий в частных домах увеличилось на 12%, и ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до более чем 20%.
Значительный рост был зафиксирован в июле и первых числах августа.
"Высокие цены на электроэнергию привели к тому, что солнечная энергетика стала выгодным вложением, которое приносит владельцу недвижимости пассивный доход; это экологически чистые системы. Годовая прибыль исчисляется двузначными числами, а риск низок", - заявил гендиректор Enerpoint Нир Пелег.