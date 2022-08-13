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В Израиле выросли продажи солнечных панелей
13.08.2022 20:04 Ольга Белозерова

В Израиле выросли продажи солнечных панелей

В Израиле выросли продажи солнечных панелей и спрос на их установку в частных домах.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

По данным компании Enerpoint, в первой половине 2022 года количество установок солнечных систем с использованием фотоэлектрических технологий в частных домах увеличилось на 12%, и ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до более чем 20%.

Значительный рост был зафиксирован в июле и первых числах августа. 

"Высокие цены на электроэнергию привели к тому, что солнечная энергетика стала выгодным вложением, которое приносит владельцу недвижимости пассивный доход; это экологически чистые системы. Годовая прибыль исчисляется двузначными числами, а риск низок", - заявил гендиректор Enerpoint Нир Пелег. 

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