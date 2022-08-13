



В Израиле выросли продажи солнечных панелей

В Израиле выросли продажи солнечных панелей и спрос на их установку в частных домах.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



По данным компании Enerpoint, в первой половине 2022 года количество установок солнечных систем с использованием фотоэлектрических технологий в частных домах увеличилось на 12%, и ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до более чем 20%.



Значительный рост был зафиксирован в июле и первых числах августа.



"Высокие цены на электроэнергию привели к тому, что солнечная энергетика стала выгодным вложением, которое приносит владельцу недвижимости пассивный доход; это экологически чистые системы. Годовая прибыль исчисляется двузначными числами, а риск низок", - заявил гендиректор Enerpoint Нир Пелег.