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В Израиле вырастут цены на импортную продукцию
01.02.2023 11:21 Ольга Белозерова

В Израиле вырастут цены на импортную продукцию

Федерация торговых палат Израиля (FICC) предупреждает о повышении цен на сотни импортных товаров после истечения срока действия временного приказа о снижении тарифов.

Как сообщает Jerusalem Post, срок действия приказа истекает 15 февраля.

Среди импортных товаров, цены на которые, как ожидается, вырастут, - сыры, овощи, кухонная утварь, мебель, оливковое масло, текстильные изделия, строительные материалы, запчасти для автомобилей и даже электросамокаты.

Уриэль Линн, президент Федерации торговых палат Израиля, призвал министра финансов Бецалеля Смотрича превратить временный приказ в постоянный, что удешевит жизнь в Израиле.

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