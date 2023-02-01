В Израиле вырастут цены на импортную продукцию
Федерация торговых палат Израиля (FICC) предупреждает о повышении цен на сотни импортных товаров после истечения срока действия временного приказа о снижении тарифов.
Как сообщает Jerusalem Post, срок действия приказа истекает 15 февраля.
Среди импортных товаров, цены на которые, как ожидается, вырастут, - сыры, овощи, кухонная утварь, мебель, оливковое масло, текстильные изделия, строительные материалы, запчасти для автомобилей и даже электросамокаты.
Уриэль Линн, президент Федерации торговых палат Израиля, призвал министра финансов Бецалеля Смотрича превратить временный приказ в постоянный, что удешевит жизнь в Израиле.