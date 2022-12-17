



В Израиле вступило в силу соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

Новое соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и Израилем вступило в силу в Израиле в соответствии с Постановлением о таможенных тарифах и освобождении от налога на покупку товаров.



Как сообщает Jerusalem Post, соглашение, состоящие из 500 страниц, касается не только освобождения от таможенных пошлин, но и урегулирования споров, государственных закупок, инвестиций, трансграничных услуг, электронной коммерции и многого другого.



Ожидается, что полученные в результате таможенные льготы принесут пользу израильским покупателям автомобилей Hyundai и Kia, игрушек и игр, соевого соуса и многого другого. Также ожидается, что израильские экспортеры получат около 500 миллионов шекелей. Израильские компании получат конкурентное преимущество на корейском рынке, а корейские инвестиции в Израиль будут поощряться.



В 2021 году объем двусторонней торговли товарами и услугами составил около 3,5 млрд долларов, что примерно на 35% больше, чем в 2020 году.



