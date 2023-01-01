



В Израиле - волна подорожаний



С наступлением 2023 года - многие товары и услуги станут дороже - от счетов за воду и бензин до налога на недвижимость.



Война в Украине и энергетический кризис привели к значительному росту цен на сырье, в результате чего производители поднимают цены. Компания Осем недавно объявила, что поднимет цены на десятки продуктов, включая такие популярные товары, как макароны, хлопья и кетчуп. Зогловек также поднимет цены на 10%. До этого такие крупные компании, как Штраус и Тнува, также подняли цены и сделали корзину покупок в супермаркете еще дороже. Шуферсаль и другие торговые сети боролись с новыми ценниками, но похоже, что у них не будет выбора и они согласятся с повышением.



Цена 95-октанового топлива увеличится на 9 агорот - после того, как закончится действие налоговой льготы, объявленной предыдущим министром финансов Авигдором Либерманом. Возникает вопрос, будет ли будущий министр финансов Бецалель Смотрич продлевать действие льготы, для чего ему необходимо найти бюджетный источник в размере 200 миллионов шекелей. В прошлом месяце министерство финансов намекнуло, что речь идет о больших расходах, и нет уверенности в том, что бюджетный источник будет найден.



С января тариф на воду для граждан увеличится примерно на 3,5%, но это квартальное повышение - поэтому у правительства есть возможности найти способ смягчить удар. Повышение обусловлено, в частности, ростом индекса потребительских цен и повышением цен на электроэнергию. Значение повышения тарифов: средняя семья из 4 человек будет платить за ежемесячный счет примерно на 5 шекелей больше, что составит около 140 шекелей. Пониженный тариф, по которому большинство семей оплачивают бытовое потребление воды, теперь составит 7,874 шекеля за кубометр вместо 7,608 шекеля. Ставка за дополнительный объем, возникающий в результате чрезмерного потребления воды, составит 14,057 шекеля за кубометр вместо 13,582 шекеля.



На этом повышение тарифов не заканчивается. Дополнительные расходы для потребителей возникнут по многим другим направлениям, например, в результате повышения цен на фрукты и овощи и сельскохозяйственную продукцию в целом. Тарифы на воду для фермеров также возрастут, и в результате это повышение будет переложено на потребителя. Услуги по уборке и садоводству также вырастут в результате. Еще одна отрасль, в которой произойдет значительное повышение, - это рестораны и гостиницы, которые также будут вынуждены переложить цену на потребителя.



Тариф на электроэнергию увеличится на 8,2%, несмотря на то, что министр финансов Смотрич пытался снизить или отложить этот шаг. Министр встретился с президентом ассоциации производителей, и на встрече было ясно сказано, что повышение цен на электроэнергию является критическим. Похоже, что минфин представит общественности замораживание цен как временное, на первые два-три месяца года, а затем попытается найти решение.



Это будет уже третье повышение цен на электроэнергию за один год и с совокупной скоростью 20% в год. Для потребителя это означает прибавку в 33 шекеля к ежемесячному счету в размере около 400 шекелей и прибавку в 80 шекелей по сравнению с 2021 годом.



Как и в случае со счетом за воду, это также повлечет за собой ряд подорожаний, которые больно ударят по карману потребителя. Многие бизнесы, такие как рестораны, места развлечений, маркетинговые сети, могут переложить повышение цен на потребителей.



В отличие от других повышений, ставка налога на недвижимость увеличится относительно незначительно - на 1,37%, но некоторые власти хотели увеличить ее на более высокую величину. В Мевасерет-Цион намерены повысить налог на недвижимость для предприятий на 5%, а в Тель-Авиве - на максимальный налог на жилую недвижимость для квартир AIRBNB. Эти повышения требуют одобрения министра финансов Смотрича.





