



В Израиле увеличилось количество вакантных мест

В Израиле в январе 2023 года количество рабочих вакансий возросло до 142 730 человек.



Об этом свидетельствуют данные Центрального бюро статистики.



Таким образом, количество вакантных мест увеличилось на 0,49%. К сравнению, в декабре 2022 года их было 142 034.



Речь идет о работе на полную занятость. По данным бюро, рабочая сила в Израиле составляет около 4,25 миллиона человек.



Спрос в январе на IT-специалистов специалистов снизился. На мастеров по компьютерным системам - на 8,0%, а на на разработчиков программного обеспечения - на 4,0%.



В то же время, спрос на специалистов в сфере кулинарии, наоборот, увеличился примерно на 12,0%, а на официантов - на 9,0%.