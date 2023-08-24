



В Израиле стартовал крупнейший проект термоядерной энергетики

В среду, 23 августа, стартап Enlight Renewable Energy в Сде-Ницане начал коммерческую деятельность. Мощность проекта составляет 23 МВт возобновляемых источников энергии и 40 МВт/ч накопителей. Это первый проект Enlight, соединяющий его с электросетью, и крупнейший в стране, сочетающий в себе солнечную энергию и накопитель.



В компании пояснили, что проект является неотъемлемой частью кластера хранения данных Enlight PV+. Этот кластер может похвастаться солнечной мощностью 248 МВт в сочетании с емкостью хранения 474 МВт/ч. Ожидается, что оставшаяся часть этой мощности будет постепенно интегрирована в сеть к концу первой половины 2024 года.



Начиная с января 2024 года, проект расширит возможности продажи электроэнергии корпоративным клиентам, используя уникальные правила рынка электроэнергии Израиля. Эти новые правила облегчают прямые соглашения между производителями экологически чистой энергии, такими как Enlight, и крупными потребителями электроэнергии, способствуя ускоренному переходу к экологически чистой энергетике в Израиле.



Например, Enlight недавно заключила соглашения с Amdocs и SodaStream, дочерней компанией PepsiCo, на поставку экологически чистой энергии. Это сотрудничество позволит использовать потенциал решений “солнечная энергия плюс ее хранение” для производства устойчивой энергии.



