



В Израиле сократят финансирование организаций по охране психического здоровья

Правительство сократит выделение средств ряду психиатрических организаций, прекратив программу дополнительного финансирования, реализованную во время пандемии COVID-19.



Однако сотрудники организаций утверждают, что количество людей, обращающихся за эмоциональной поддержкой, не снизилось до уровня, существовавшего до пандемии.



В отчете говорится, что до вспышки COVID-19 общий бюджет помощи примерно 15 организациям, включая кризисную горячую линию ЭРАН, группу поддержки людей и солдат, переживших травмы, полученных в ходе боевых действий, "Наталь" и Израильский центр помощи жертвам культов, составлял 3,7 млн шекелей.



В 2020 году им было выделено дополнительно 9,5 млн шекелей в рамках борьбы с КОВИДом, когда резко возросло число психических заболеваний, поскольку люди боролись со страхом и изоляцией.



При прежнем правительстве эти расходы были сокращены до 6 млн шекелей в 2021 году и 3 млн шекелей в 2022-м. Теперь бюджет вернется к первоначальным 3,7 млн шекелей, поскольку нынешнее правительство полностью сократило программу.