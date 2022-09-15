



В Израиле сократился индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в августе снизился на 0,3%.

Об этом сообщает Центральное бюро статистики.

За последние 12 месяцев индекс вырос в целом на 4,6%. В начале августа снижение цен было зафиксировано на транспорт и услуги связи - на 3,5%, а также на одежду и обувь - на 1,6%.

Сфера культуры и развлечений увеличилась в цене на 0,9%.

Между тем, цены на квартиры в Израиле продолжают расти. В прошлом месяце недвижимость подорожала на 1,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 17,9%, что является самым высоким годовым приростом за десятилетие.