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В Израиле снизился уровень безработицы
19.12.2022 14:10 Алина Груднева

В Израиле снизился уровень безработицы

В ноябре в Израиле было зафиксировано небольшое снижение уровня безработицы.

 
По данным статистического бюро, работу искали 181,1 тыс. человек, или 4,1%.
 
К сравнению, в октябре было 186,4 тысяч безработных, или 4,3%.
 
Согласно отчету, увеличилось количество временно отсутствующих на работе или уволившихся и не нашедших нового работодателя. 
 
Число временно отсутствующих увеличилось до 17,8 тысяч в ноябре по сравнению с 11,4 тыс. в октябре. Количество тех, кто еще не вернулся на работу, увеличилось на 38,6 тысяч по сравнению с 30,7 тыс. в октябре.

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