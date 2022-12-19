



В Израиле снизился уровень безработицы

В ноябре в Израиле было зафиксировано небольшое снижение уровня безработицы.

По данным статистического бюро, работу искали 181,1 тыс. человек, или 4,1%.

К сравнению, в октябре было 186,4 тысяч безработных, или 4,3%.

Согласно отчету, увеличилось количество временно отсутствующих на работе или уволившихся и не нашедших нового работодателя.

Число временно отсутствующих увеличилось до 17,8 тысяч в ноябре по сравнению с 11,4 тыс. в октябре. Количество тех, кто еще не вернулся на работу, увеличилось на 38,6 тысяч по сравнению с 30,7 тыс. в октябре.