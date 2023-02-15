



В Израиле - самый высокий уровень инфляции за 20 лет

В январе в Израиле индекс потребительских цен вырос на 0,3%.



Об этом говорится в отчете Центрального статистического бюро.



За последние 12 месяцев он вырос на 5,4% по сравнению с 5,3% в прошлом месяце, что является самым высоким уровнем инфляции в Израиле за 20 лет.



Согласно отчету, в прошлом месяце товары для дома подорожали на 1,4%, в сфере здравоохранение - на 1%, а продукты питания - на 0,9%.



Между тем, цены на одежду и обувь снизились на 4,9%, на свежие овощи - на 1,9%, на услуги в сфере культуры - на 1,6%.



Статистика изменения цен на жилье в Израиле не вошла в индекс потребительских цен. Уточняется, что в период за ноябрь-декабрь прошлого года недвижимость подорожала на 0,2% по сравнению с октябрем-ноябрем. Цены выросли на 17,1% по сравнению с ноябрем-декабрем 2021 года, что является самым низким годовым приростом с февраля 2021-го.



На новое жилье за тот же период цены упали на 0,6% по сравнению с октябрем-ноябрем, но выросли на 20,6% по сравнению с ноябрем-декабрем 2021 года.