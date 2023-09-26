



В Израиле - самые низкие цены на газ



В конце прошлой недели был опубликован ежегодный ценовой отчет Международного газового союза (International Gas Union) за 2022 год, в котором подробно описаны цены на природный газ в 85 странах мира. Доклад считается наиболее полным отчетом о ценах на природный газ.



В отчете показано, что цены на природный газ в Израиле в 2022 году были самыми низкими в мире, за исключением Канады, среди стран, которые не субсидируют цены на газ. Среди стран, субсидирующих цены на природный газ, можно выделить Иран, Венесуэлу, Туркменистан, Ливию и Алжир.



В 2022 году цены на газ в Израиле, составлявшие в среднем $4,65 за миллион Btu, были значительно ниже, чем в странах, газовые рынки которых основаны на местной добыче, таких как США (крупнейший производитель природного газа в мире), Австралия, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Индонезия, Румыния, Бангладеш, Малайзия и др.



Амир Фостер, генеральный директор Ассоциации природного газа прокомментировал: "2022 год был особенно неспокойным на мировом энергетическом рынке, и во многих регионах мира были побиты ценовые рекорды. Цены на природный газ в Европе достигли 80 долларов.



Впервые в 56 странах средние цены на газ превысили отметку в $10, в том числе в странах, где потребление газа основано на местной добыче, таких как Австралия и Бразилия.



На других рынках, где потребление газа также основано на местной добыче, цены на природный газ в 2022 году были на десятки процентов выше, чем в Израиле.



К таким странам можно отнести США (крупнейший производитель газа в мире), Малайзию и Индонезию (страны с существенно большей добычей газа, чем Израиль).



Развитие широкой газовой инфраструктуры позволило израильской газовой отрасли стать энергетическим и экономическим щитом, так что последствия мирового энергетического кризиса для Израиля оказались, пожалуй, самыми мягкими в мире и, несомненно, самыми мягкими среди стран ОЭСР.



Фактически, цена на газ в Израиле в 2022 году была самой низкой с момента начала газовой революции в Израиле, в то время как средняя цена на газ в мире была вдвое выше".

