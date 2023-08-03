



В Израиле резко выросли запасы газа

Запасы природного газа в Израиле выросли на 40% за последнее десятилетие.



Соответствующий отчет консалтинговой компании BDO опубликовало информационное агентство Reuters.



Уточняется, что запасы газа выросли благодаря бурению новых источников и геологоразведке. Согласно отчету, рост уровня добычи газа почти в пятикратном размере произошел с момента запуска первого крупного израильского месторождения Тамар в 2013 году.



Уточняется, что запасы газа Израиля выросли с 780 миллиардов кубометров в 2012 году до 1087 млрд по состоянию на конец 2022 года. Такой рост обусловлен, в том числе, открытием новых месторождений, таких как Olympus компании Energean и Левиафан.