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В Израиле резко подорожают оливки и оливковое масло
17.09.2022 18:10 Александр Юзовский

В Израиле резко подорожают оливки и оливковое масло

В Израиле из-за засушливого лета резко вырастут цены на оливки и оливковое масло.

Согласно информации издания Ice, в ближайшее время цены на эти продукты повысятся в Испании, поскольку убытки крупнейшей в мире провинции-производителя оливкового масла могут составить более миллиарда евро.

Затем проблема доберется до Италии, Португалии и Греции.

Причиной повышения цен на оливковое масло станет значительное сокращение предложения на мировых рынках в странах Ближнего Востока, Южной Европы и Северной Африки.

Эксперты отметили, что за прошедший год в Израиле стоимость оливкового масла и так повысилась на 14%.

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