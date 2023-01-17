



В Израиле резко подорожает пиво



Компания Темпо объявит сегодня о повышении цен до 8% на производимое и импортируемое пиво.





Ожидается, что компания "Темпо" объявит сегодня о повышении цен на пиво до 8%, стало известно изданию "Калькалист". Подорожание, которое вступит в силу через полтора месяца, присоединится к повышению цен на спиртные напитки компании на 9%.



Повышение цен на пиво и алкоголь начинается всего через год после того, как компания повысила цены на некоторые крепкие напитки и пиво, которые она производит и продает, примерно на 10%.



Большинство сортов пива компании Tempo, производимых в Израиле, включая Heineken, Goldstar и Maccabi, станут дороже на 4,9%, в то время как импортное пиво, включая Fowler и Murphys, подорожает более высокими темпами. Это связано с ростом цен на исходные материалы, сырье и упаковочные материалы.



Представители отрасли утверждают, что цена на стекло, из которого изготавливаются бутылки, выросла на 35%.



Еще до повышения цен, в этом месяце компания проинформировала своих клиентов о резком повышении налога на алкоголь, близком к индексу, который вырос на 5,3%. Увеличение индекса привело к тому, что налог на литр 100% алкоголя вырос с 87 шекелей до НДС до 91,7 шекеля до НДС. В результате налог на бутылку виски Johnnie Walker, содержащего 40% алкоголя, вырос с 34,8 шекеля до НДС до 36,7 шекеля до НДС.