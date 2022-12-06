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В Израиле - резкий рост потребительских расходов
06.12.2022 09:43 Алина Груднева

В Израиле - резкий рост потребительских расходов

"Черная пятница" привела в Израиле к всплеску покупок, в связи с чем наблюдался резкий рост потребительских расходов.

 
Общие расходы в ноябре составили 39,389 млрд шекелей.
 
Это примерно на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
 
В ноябре 2020 года, когда действовали различные ограничения, связанные с коронавирусом, было замечено снижение расходов - примерно 31,813 миллиарда шекелей. Годом ранее этот показатель составлял 29,937 млрд шекелей.

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