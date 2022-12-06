



В Израиле - резкий рост потребительских расходов

"Черная пятница" привела в Израиле к всплеску покупок, в связи с чем наблюдался резкий рост потребительских расходов.

Общие расходы в ноябре составили 39,389 млрд шекелей.

Это примерно на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В ноябре 2020 года, когда действовали различные ограничения, связанные с коронавирусом, было замечено снижение расходов - примерно 31,813 миллиарда шекелей. Годом ранее этот показатель составлял 29,937 млрд шекелей.