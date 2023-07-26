



В Израиле рекордно сократились продажи элитной недвижимости

В Израиле зафиксировано рекордное сокращение продаж элитной недвижимости.



По данным Globes, количество транзакций в первой половине 2023 года упало на 40% по сравнению с первой половиной 2022 года и на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.



Уточняется, что в период с 2019 по 2021 год рынок элитного жилья в Израиле существенно вырос. В 2019-м было заключено 179 сделок на сумму более 10 млн шекелей. В 2020-м - 218, а в 2021 году - 559.



В прошлом же году число сделок сократилось до 475, а в первой половине 2023-го их всего было 83.



Рынок элитного жилья Израиля в основном сосредоточен в Тель-Авиве. В среднем за год около половины всех сделок приходится именно на этот город. В первой половине 2023 года количество сделок в Тель-Авиве сократилось на 60%.



Также лидируют Герцлия и Иерусалим, на каждый из которых приходится около 15% всех сделок.