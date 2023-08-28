



В Израиле растет число банкротств: в чем причины

За последние недели появились сообщения о ряде компаний, которые обратились в суды после того, как столкнулись с финансовыми трудностями. Сеть здорового питания Anise, Aura Smart Air, компания Constru, занимающаяся технологиями управления проектами, компания экологических исследований Danieli Basviva, застройщики Rom Kineret и Tsabarim, а также оборонная компания Avnon – вот лишь несколько примеров компаний, находящихся в кризисе.Об этом пишет Globes.



“То, что мы видим сегодня в прессе, – это лишь верхушка айсберга”, – говорит адвокат Идан Миллер. “Что беспокоит в этой тенденции, так это не только рост цифр, но и диапазон – розничные торговцы, подрядчики, высокотехнологичные компании, оборонные закупки. Диапазон очень широк; это не просто происходит в одной области, но во всех компаниях всех видов”.



“Два непосредственных фактора, влияющих на положение компаний, – это высокие процентные ставки и негативные настроения на рынке”, – говорит адвокат Рафи Шапиро, управляющий коммерческого отдела компании S. Friedman Abramson & Co. “Высокие процентные ставки приводят к тяжелому бремени на деятельность компаний. Те, у кого нет достаточных резервов, попадают в затруднительное положение и не могут финансировать свою деятельность, и что не менее важно, не может финансировать развитие и рост”.



Например, в секторе недвижимости ущерб весьма значителен, и прогнозируется суровая зима. Индустрия недвижимости больше, чем любой другой сектор, из-за огромных инвестиций, необходимых в каждом проекте, нуждается в кредитах от банков и других учреждений. Поэтому, когда процентная ставка Банка Израиля за полтора года подскочила практически с нуля до 4,75%, оптимистические прогнозы перестали быть актуальными. Это смертельное сочетание огромных финансовых расходов в новых условиях и резкого падения спроса на проекты из-за процентных ставок и инфляции, что делает проблему с денежными потоками особенно сложной.



Негативные настроения на рынке также во многом усугубили ситуацию. Шапиро считает, что опасность, которую они представляют в сочетании с высокими процентными ставками, является чрезвычайной.



“Отсутствие определенности порождает стагнацию во многих фирмах, что наносит ущерб деловой активности”, – говорит он. “Это создает эффект снежного кома, который, если с этим не справиться быстро, приведет к тому, что все больше и больше компаний будут выводить свой бизнес из Израиля. Это нанесет ущерб компаниям, бизнес-ориентированным внутри страны. Бизнес является зеркалом национального настроения”.

Особенно тяжелая ситуация наблюдается в секторе высоких технологий.



“Что касается высоких технологий, то здесь есть особый аспект, который вытекает из правовой ситуации в Израиле и нехватки инвестиций”, – объясняет адвокат Шимилевич. “Высокотехнологические компании по своей природе финансируются в основном за счет инвестиций на ранних стадиях своего развития. Правовая революция, независимо от того, поддерживаете ли вы ее или выступаете против нее, привела к остановке инвестиций в этот сектор”.