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В Израиле прокомментировали кредитный рейтинг по версии S&P
13.05.2023 21:18 Алина Груднева

В Израиле прокомментировали кредитный рейтинг по версии S&P

В Израиле прокомментировали отчет S&P о том, что кредитный рейтинг страны остается на прежнем уровне - Aa-/A-1+.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича.

"Присвоение Израилю положительного рейтинга в непростой глобальный экономический период является выражением уверенности в правильности проводимой нами экономической политики", - сказано в заявлении.

Нетаниягу и Смотрич подчеркнули, что в скором времени Кнессет примет государственный бюджет для обеспечения продолжения усилий по укреплению экономики и по борьбе с ростом стоимости жизни в стране.

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