



В Израиле прокомментировали кредитный рейтинг по версии S&P

В Израиле прокомментировали отчет S&P о том, что кредитный рейтинг страны остается на прежнем уровне - Aa-/A-1+.



Об этом говорится в заявлении премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича.



"Присвоение Израилю положительного рейтинга в непростой глобальный экономический период является выражением уверенности в правильности проводимой нами экономической политики", - сказано в заявлении.



Нетаниягу и Смотрич подчеркнули, что в скором времени Кнессет примет государственный бюджет для обеспечения продолжения усилий по укреплению экономики и по борьбе с ростом стоимости жизни в стране.