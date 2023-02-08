



В Израиле представлен китайский электромобиль Good Cat

Китайский производитель автомобилей Great Wall Motor (GWM) начал продажи электромобилей в Израиле.



Они стартовали во вторник, 7 февраля.



В частности, на севере Израиля состоялась презентация модели Ora Funky Cat, которая теперь будет продаваться в Израиле.



Она также известна под такими названиями, как Good Cat или Hao Mao. Эта модель представляет собой компактный электромобиль с тремя диапазонами пробега, предлагаемыми в Израиле: 310 км, 400 км и 420 км.



Он имеет максимальную скорость 160 км/ч, емкость аккумулятора 47,78 кВтч или 63,13 кВтч и быструю зарядку с 20 до 80% за 38,5 или 46 минут.

