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В Израиле повышены ставки таможенных пошлин на личный импорт
01.01.2023 19:15 Аркадий Бочаровский

В Израиле повышены ставки таможенных пошлин на личный импорт

 
Сегодня, 1 января, ставки таможенных пошлин на личный импорт также повысились, без официального объявления об этом.

Бенни Боник, основатель торговой группы INeedit, написал в посте на Facebook: "Начиная с сегодняшнего дня и без предварительного уведомления - ставки таможенных пошлин для личного импорта повышаются. Когда вы должны были узнать об этом? Когда посылка приземлится и с вас возьмут деньги...!".

Сегодня вступили в силу новые ставки, согласно которым сборы за компьютеризацию и безопасность, которые являются еще одним сбором, взимаемым таможней с получателей посылок в дополнение к уплате НДС и таможенной пошлины на содержимое посылки, стали дороже примерно на 10%. 

Посылка стоимостью от 100 до 1000 долларов теперь будет стоить 20 шекелей вместо 19 шекелей. За посылку стоимостью свыше 1000 долларов США плата за пересылку составит 30 шекелей вместо 37.

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