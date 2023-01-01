



В Израиле повышены ставки таможенных пошлин на личный импорт



Сегодня, 1 января, ставки таможенных пошлин на личный импорт также повысились, без официального объявления об этом.



Бенни Боник, основатель торговой группы INeedit, написал в посте на Facebook: "Начиная с сегодняшнего дня и без предварительного уведомления - ставки таможенных пошлин для личного импорта повышаются. Когда вы должны были узнать об этом? Когда посылка приземлится и с вас возьмут деньги...!".



Сегодня вступили в силу новые ставки, согласно которым сборы за компьютеризацию и безопасность, которые являются еще одним сбором, взимаемым таможней с получателей посылок в дополнение к уплате НДС и таможенной пошлины на содержимое посылки, стали дороже примерно на 10%.



Посылка стоимостью от 100 до 1000 долларов теперь будет стоить 20 шекелей вместо 19 шекелей. За посылку стоимостью свыше 1000 долларов США плата за пересылку составит 30 шекелей вместо 37.