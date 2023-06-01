



В Израиле подорожают тысячи продуктов



Маркетинговые сети предупредили поставщиков продуктов питания: повышение цен, запланированное на сегодня (четверг), 1 июня, вероятно, будет отложено до начала следующей недели.



Это даст потребителям еще несколько дней отсрочки до резкого роста цен, за исключением контролируемых молочных продуктов, которые подорожают сегодня. Вчера вечером маркетинговые сети связались с поставщиками и сообщили, что не смогут поднять цены 1 июня.



Перенос даты повышения цен для поставщиков маркетинговые сети мотивируют тем, что необходимо проанализировать и установить цены на продукцию, что трудно сделать в четверг, когда нужно позаботиться о поставках на выходные.



Поставщиков продуктов питания, туалетных принадлежностей и фармацевтических препаратов, которые потребовали повышения цен, довольно много, и процентные показатели не маленькие: в Тнува требуют повышения цен до 7%, в Эсем - 4,5%, в Strauss и Элит - до 6%, а в Сугат - до 10%. Они не единственные, многие импортеры также сообщили о повышении цен: Продукция Willifood подорожает примерно на 10%, шоколадные конфеты Mars - на 7%, а в Diplomat - до 25% на некоторые продукты.



Повышение цен на деликатесы "Тнува", "Мама Оф" и "Оливия" составит в среднем 7,3%, а продукция "Тират Цви" впервые за 15 лет подорожает на 5%. Продовольственный гигант Unilever объявил о повышении цен на свою продукцию на "институциональном рынке", к которому относятся, в частности, рестораны и гостиницы, и пообещал, что повышение цен не дойдет до маркетинговых сетей и розничного рынка. Повышение цен в компании составит в среднем 7% - и, как ожидается, затронет в основном соусы, майонез и продукты питания.