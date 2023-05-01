



В Израиле подорожали молочные продукты

Министры финансов и сельского хозяйства Израиля подписали приказ, который вводит в действие сегодня утром (в понедельник) повышение цен на молочные продукты на 9%. Речь идет о продуктах, цены на которые контролируются государством.



Остальная часть повышения цен, еще 7%, вступит в силу 1 июня, если только молокозаводы не согласятся выполнить просьбу министра финансов “растянуть” повышение на три года. Сегодня утром молокозаводы еще могут опротестовать приказ, и новая цена еще не была обновлена на сайтах производителей.



На прошлой неделе совместный комитет по ценам министерство финансов и министерство сельского хозяйства опубликовали обновление цен на молочные продукты, которое должно было повысить сегодняшнюю цену на 16%. В обновление цен были включены трехпроцентное и однопроцентное молоко, сметана и сладкие сливки, твердые сыры Эмек и Гильбоа и белый сыр.



Повышение цен последовало за соглашением, подписанным около года назад при “правительстве перемен”, согласно которому цена на молоко тогда выросла на 4,9%, а в мае 2023 года автоматически вырастет снова, без необходимости одобрения министра финансов или министра сельского хозяйства. Компромисс был достигнут по требованию сельскохозяйственного лобби, которое жаловалось, что министры задерживают повышение цен и заставляют их поглощать более высокие цены на сырье.



В повышении цен есть два компонента: около 9% роста цен на сырье, которые накопились за последние несколько месяцев, и около 7% от прошлых событий, в ходе которых министры финансов пытались остановить рост цен.