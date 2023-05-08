



В Израиле поднимают цены на хлеб



Комитет по ценам министерств экономики и финансов принял решение повысить цены на контролируемый хлеб на 5% - вслед за ростом цен на муку и другие компоненты производства.



Согласно решению, таковы новые цены: Нарезанный и упакованный белый хлеб станет дороже на 30 агорот и будет стоить 6 шекелей и сорок агорот.





Нарезанный и упакованный темный хлеб подорожает на 40 агорот, а цена на контролируемую халу увеличится на 30 агорот. Министр экономики Баркат заявил в беседах со своими приближенными, что не подпишет приказ о повышении цен и не позволит использовать себя "как резиновый штамп" комитета.