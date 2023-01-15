Новости » Экономика
В Израиле подешевеет бензин: Смотрич подписал указ
15.01.2023 18:51 Ольга Белозерова

В Израиле подешевеет бензин: Смотрич подписал указ

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о снижении закупочного и акцизного налога на бензин, что приведет к падению цен на топливо на 13 агорот.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Цена на бензин в настоящее время снижена на три агорот из-за аналогичного указа, подписанного предыдущим правительством, срок действия которого истекает 16 февраля. 

По данным Налогового управления Израиля, предложенные Смотричем налоговые льготы приведут к тому, что цены на топливо будут зафиксированы на 13 агорот ниже начальной цены до конца 2023 года.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы