



В Израиле подешевеет бензин: Смотрич подписал указ

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о снижении закупочного и акцизного налога на бензин, что приведет к падению цен на топливо на 13 агорот.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Цена на бензин в настоящее время снижена на три агорот из-за аналогичного указа, подписанного предыдущим правительством, срок действия которого истекает 16 февраля.



По данным Налогового управления Израиля, предложенные Смотричем налоговые льготы приведут к тому, что цены на топливо будут зафиксированы на 13 агорот ниже начальной цены до конца 2023 года.