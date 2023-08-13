



В Израиле побит рекорд всех времен по потреблению электричества



Сегодня в 14:53 был побит рекорд потребления электроэнергии, который составил 15 690 мегаватт.



Предыдущий пик потребления был установлен около трех недель назад и составлял 15 384 мегаватта. По данным компании "Нега", половина спроса на электроэнергию была обусловлена использованием кондиционеров.



Структура производства на момент пикового потребления была следующей: природный газ - 9 239 мегаватт, уголь - 3 379 мегаватт, солнечная тепловая энергия - 202 мегаватта, ветровая энергия - 14 мегаватт.

