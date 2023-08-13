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В Израиле побит рекорд всех времен по потреблению электричества
13.08.2023 18:53 Аркадий Бочаровский

В Израиле побит рекорд всех времен по потреблению электричества


Сегодня в 14:53 был побит рекорд потребления электроэнергии, который составил 15 690 мегаватт.

Предыдущий пик потребления был установлен около трех недель назад и составлял 15 384 мегаватта. По данным компании "Нега", половина спроса на электроэнергию была обусловлена использованием кондиционеров.

Структура производства на момент пикового потребления была следующей: природный газ - 9 239 мегаватт, уголь - 3 379 мегаватт, солнечная тепловая энергия - 202 мегаватта, ветровая энергия - 14 мегаватт.
 

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